Ajax wint Klassieker tegen Feyenoord in De Kuip: 0-2

Ajax heeft de 205e Klassieker in de Kuip gewonnen. De ploeg uit Amsterdam was met 0-2 te sterk voor de Feyenoord. Middenvelder Kenneth Taylor zorgde in de 8e minuut voor een vroege voorsprong. Deze werd vergroot dankzij een goal van Jorrel Hato. Feyenoord-keeper Wellenreuther liet de bal los na een corner, waarna Hato de bal gemakkelijk binnen kon tikken.

De rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord weerhoudt Rika (Ajacied) en Trenco (Feyenoorder) niet van samen de wedstrijd kijken (zie bovenstaande video).

Stakingen

De wedstrijd van woensdag zou eigenlijk al op 1 september worden gespeeld, maar door politiestakingen moest deze worden verplaatst. Ajacieden zullen extra blij zijn met deze overwinning. De vorige wedstrijd die Feyenoord en Ajax tegen elkaar speelden werd kansloos verloren met 6-0.