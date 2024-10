Feyenoord en Ajax: waar komt de historische vete vandaan?

Woensdagavond staat alweer de 205e Klassieker op het programma. Feyenoord ontvangt Ajax thuis in Rotterdam. Het is de grootste derby van het land en de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord is niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. Die strijd is er altijd al geweest, maar waar komt die eigenlijk vandaan?

De rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord weerhoudt Rika (Ajacied) en Trenco (Feyenoorder) niet van samen de wedstrijd kijken (zie bovenstaande video).

De wedstrijd van woensdag zou eigenlijk al op 1 september worden gespeeld, maar door politiestakingen moest deze worden verplaatst. Nu is het dan zover: rood-wit tegen wit-rood-wit. De een op de derde plaats in de Eredivisie, de ander op de vierde. Genoeg ingrediënten voor een spannende pot.

Arbeiders versus feestjes

Historicus David Barnouw legt aan Hart van Nederland uit dat de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord begint bij de aard van beide steden. "In Amsterdam heb je veel uitgaanscentra en cultuur, terwijl je in Rotterdam vroeger vooral de arbeiders had. In Rotterdam vonden ze het oneerlijk dat al hun verdiende geld gelijk in Amsterdam gestoken werd."

Barnouw geeft aan dat het ook in andere landen gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan Berlijn en Hamburg, Parijs en Marseille en Manchester en Liverpool. In Manchester heb je zelfs twee rivaliserende clubs uit dezelfde stad: Manchester City en Manchester United.

De geschiedenis van de Klassieker De eerste officiële Klassieker werd gespeeld op 9 oktober 1921. De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax werd toen nog gespeeld aan de Kromme Zandweg in Rotterdam. Het werd 2-3 voor Ajax. De Rotterdammers gingen in protest, waarna de score uiteindelijk op 2-2 werd vastgesteld. De reden: Feyenoorders meenden dat de bal bij de Amsterdamse openingsgoal de doellijn niet had gepasseerd en destijds hadden we nog geen doellijntechniek om dat te controleren. Inmiddels zijn er meer dan tweehonderd Klassiekers gespeeld. Ajax heeft tot nu toe de meeste Klassiekers gewonnen, de teller staat op 93. Het hoogste aantal doelpunten in een Klassieker is 13, tijdens de 9-4 zege voor Feyenoord op 29 november 1964.

Voorbereiding clubs

De vorige wedstrijd die Feyenoord en Ajax tegen elkaar speelden was op 7 april dit jaar. De Ajacieden waren kansloos en verloren met 6-0 in Rotterdam. De Amsterdamse club is vastberaden om de nederlaag om te zetten in motivatie. Trainer van Ajax Francesco Farioli zei in een persconferentie op dinsdag het volgende: "Toen ik hier afgelopen zomer begon, heb ik meteen beelden van die wedstrijd laten zien. Dat was het absolute dieptepunt voor ons. Ja, ik heb het over 'wij.' Want ook al was ik er niet bij, dat deed mij ook veel pijn. Het gaat erom dat we met de juiste houding en inzet daar naar toe gaan."

Maar ook de trainer van Feyenoord, Brian Priske, heeft het volste vertrouwen in een goede uitslag: "We zijn er helemaal klaar voor." Feyenoord heeft dit seizoen nog niet verloren in de Eredivisie, dus er wacht de Ajacieden een lastige taak.