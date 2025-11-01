Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ajax - Heerenveen stilgelegd na vuurwerk voor overleden fan (30)

Ajax - Heerenveen stilgelegd na vuurwerk voor overleden fan (30)

Voetbal

Vandaag, 17:25

Link gekopieerd

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA is zaterdagavond tijdelijk stilgelegd. Na ongeveer een half uur floot scheidsrechter Jannick van der Laan af, nadat fanatieke supporters van Ajax massaal vuurwerk afstaken. De spelers werden daarop naar binnen gestuurd.

De F-Side, de harde kern van Ajax, stond stil bij een 30-jarige fan die bij een vaarongeluk in het Westelijk Havengebied in Amsterdam om het leven is gekomen.

De politie vond het lichaam van de 30-jarige man afgelopen maandag:

Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam
0:40

Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam

De spelers van Ajax en Heerenveen stopten na een half uur met voetballen en applaudisseerden samen met de supporters in de Johan Cruijff ArenA voor de overleden supporter, zoals afgesproken. Vervolgens werd er achter een van de doelen veel vuurwerk afgestoken. Supporters van Ajax gooiden ook vuurwerk op het veld.

Na ongeveer een kwartier werd de wedstrijd hervat.

Door ANP

Lees ook

Tweede lichaam gevonden na aanvaring in Amsterdam
Tweede lichaam gevonden na aanvaring in Amsterdam
Lichaam gevonden bij gezonken boot in Amsterdam
Lichaam gevonden bij gezonken boot in Amsterdam
Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam
Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.