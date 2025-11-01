Ajax - Heerenveen stilgelegd na vuurwerk voor overleden fan (30)

De wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen in de Johan Cruijff ArenA is zaterdagavond tijdelijk stilgelegd. Na ongeveer een half uur floot scheidsrechter Jannick van der Laan af, nadat fanatieke supporters van Ajax massaal vuurwerk afstaken. De spelers werden daarop naar binnen gestuurd.

De F-Side, de harde kern van Ajax, stond stil bij een 30-jarige fan die bij een vaarongeluk in het Westelijk Havengebied in Amsterdam om het leven is gekomen.

De politie vond het lichaam van de 30-jarige man afgelopen maandag:

0:40 Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam

De spelers van Ajax en Heerenveen stopten na een half uur met voetballen en applaudisseerden samen met de supporters in de Johan Cruijff ArenA voor de overleden supporter, zoals afgesproken. Vervolgens werd er achter een van de doelen veel vuurwerk afgestoken. Supporters van Ajax gooiden ook vuurwerk op het veld.

Na ongeveer een kwartier werd de wedstrijd hervat.