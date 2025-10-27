Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam

De zoektocht naar twee vermisten na een aanvaring in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gaat maandag verder. De twee voeren op een klein werkvaartuig dat zondag in botsing kwam met een binnenvaartschip.

De politie zoekt verder naar de lichamen van de twee vermiste opvarenden. De veiligheidsregio is niet meer betrokken bij de zoekactie, meldt een woordvoerder. De politie pakt het onderzoek op. "Er is geen sprake meer van een reddingsactie, daarom gaat de politie vandaag verder samen met een speciaal team om de mensen onder water te kunnen vinden", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vaartuig zonk door de botsing en is nog altijd niet terecht. Een woordvoerster van de politie zegt nog niet meer te weten over het onderzoek naar de vermiste opvarenden.

Het ongeval gebeurde zondag rond 17.45 uur waarna hulpdiensten groots uitrukten. Met duikers en sonar werd naar de opvarenden gezocht, maar zonder resultaat. Al heeft wel een onderwaterdrone een signaal opgepikt dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van het gezonken bootje.

Het gouden uur verstreken

De zoektocht werd later op de avond gestaakt omdat het gouden uur verstreken was. "Dat is de periode na een ernstig trauma waarin snelle medische hulp cruciaal is", meldde de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland rond 21.00 uur. "De reddingsactie boven water is nog steeds gaande. Dus er wordt vanaf de kade en vanaf boten die aangemeerd liggen en met drone teams nog steeds gezocht naar de vermisten."

In de Afrikahaven en een deel van het Noordzeekanaal blijven boten varen die intensiever toezicht houden, meldt de Veiligheidsregio. Op het binnenvaartschip raakte niemand gewond.