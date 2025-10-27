Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie zoekt verder naar lichamen vermisten gezonken bootje Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 10:10

Link gekopieerd

De zoektocht naar twee vermisten na een aanvaring in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gaat maandag verder. De twee voeren op een klein werkvaartuig dat zondag in botsing kwam met een binnenvaartschip.

De politie zoekt verder naar de lichamen van de twee vermiste opvarenden. De veiligheidsregio is niet meer betrokken bij de zoekactie, meldt een woordvoerder. De politie pakt het onderzoek op. "Er is geen sprake meer van een reddingsactie, daarom gaat de politie vandaag verder samen met een speciaal team om de mensen onder water te kunnen vinden", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vaartuig zonk door de botsing en is nog altijd niet terecht. Een woordvoerster van de politie zegt nog niet meer te weten over het onderzoek naar de vermiste opvarenden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Het ongeval gebeurde zondag rond 17.45 uur waarna hulpdiensten groots uitrukten. Met duikers en sonar werd naar de opvarenden gezocht, maar zonder resultaat. Al heeft wel een onderwaterdrone een signaal opgepikt dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van het gezonken bootje.

Het gouden uur verstreken

De zoektocht werd later op de avond gestaakt omdat het gouden uur verstreken was. "Dat is de periode na een ernstig trauma waarin snelle medische hulp cruciaal is", meldde de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland rond 21.00 uur. "De reddingsactie boven water is nog steeds gaande. Dus er wordt vanaf de kade en vanaf boten die aangemeerd liggen en met drone teams nog steeds gezocht naar de vermisten."

In de Afrikahaven en een deel van het Noordzeekanaal blijven boten varen die intensiever toezicht houden, meldt de Veiligheidsregio. Op het binnenvaartschip raakte niemand gewond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Bootje overvaren door schip bij Amsterdam, 2 vermisten
Bootje overvaren door schip bij Amsterdam, 2 vermisten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.