Bootje overvaren door schip bij Amsterdam, zoektocht naar 2 passagiers

Ongeluk
Vandaag, 19:14 - Update: 42 seconden geleden
In de Afrikahaven in het westelijk havengebied van Amsterdam is een boot gezonken met daarin vermoedelijk twee opvarenden. De twee mensen zijn nog vermist en er wordt naar hen gezocht, meldt de veiligheidsregio.
De veiligheidsregio meldt dat de hulpdiensten in groten getale aanwezig zijn. Met meerdere duikteams en sonar wordt naar de vermisten gezocht.
Het ongeval gebeurde rond 17.45 uur. De boot kwam door nog onbekende oorzaak in aanvaring met een groter schip. Dat vaartuig wordt naar de wal gebracht.
