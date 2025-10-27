Terug

Lichaam gevonden bij gezonken boot in Amsterdam

Ongeluk

Vandaag, 17:11

De politie heeft maandagmiddag een lichaam gevonden in het water van het Westelijk Havengebied. Dat meldt een woordvoerder. Het lichaam werd aangetroffen bij de gezonken boot die eerder die dag op de bodem van de Afrikahaven werd gelokaliseerd.

Eerder was gestart met een grote zoektocht naar twee vermisten nadat een klein werkvaartuig zondag rond 17.45 uur in botsing kwam met een binnenvaartschip. De twee voeren op het werkvaartuig dat door de botsing zonk. Het vaartuig is nog altijd niet geborgen.

Volgens de woordvoerder is de zoekactie inmiddels niet meer een reddingsactie: de betrokken veiligheidsregio gaf aan dat hun inzet is beëindigd en dat de politie verdergaat met een speciaal team om onder water naar de opvarenden te zoeken. Op het binnenvaartschip raakte niemand gewond.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

