Tweede lichaam gevonden na aanvaring in Amsterdam

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het lichaam gevonden van de man die nog vermist werd na een aanvaring in de Afrikahaven in Amsterdam. Het gaat om een 24-jarige uit Haarlem. Eerder werd al het lichaam gevonden van een vermiste 30-jarige man uit IJmuiden.

Zondagavond rond 18.00 uur zonk in het water van de Afrikahaven een klein werkvaartuig na een aanvaring met een binnenvaartschip. Het bootje van de havendienst verdween onder water, samen met de twee mannen. Bij de zoekactie naar de vermisten en het vaartuig werd onder meer een sonarboot ingezet.

Maandagmiddag werd eerst het gezonken bootje gelokaliseerd. Kort daarna vond de politie, in het water bij het vaartuig, een lichaam. Dat was van de vermiste 30-jarige man uit IJmuiden. In de nacht van maandag op dinsdag werd het tweede lichaam gevonden.

Onderzocht wordt nog hoe de aanvaring kon gebeuren.