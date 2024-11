Ajax brengt iconisch logo na 34 jaar terug op verzoek van fans

Het heeft 34 jaar geduurd maar eindelijk komt het klassieke logo van Ajax weer terug. Vanaf het seizoen 2025/2026 wordt het weer het officiële logo van de Amsterdamse voetbalclub. Ajax meldt zondag dat het logo daarmee na 34 jaar weer terugkeert op de wedstrijdshirts van de club. De terugkeer van het logo, dat tot 1991 werd gebruikt, valt samen met de viering van het 125-jarig bestaan van Ajax op 18 maart volgend jaar.

"De viering van dit jubileum begint onder andere met de aankondiging dat het klassieke logo terugkeert", zegt interim-directeur Menno Geelen. "We weten dat een meerderheid van onze fans deze wens al jaren koestert en daarbij vonden wij ons 125-jarig bestaan een perfect moment om die fans en onszelf de terugkeer van het klassieke logo cadeau te doen."

Eerbetoon aan rijk verleden

Ajax is op zijn best "wanneer we trouw blijven aan het Ajax-DNA", stelt Geelen. "Daarom doen we er binnen de club nu ook alles aan om dat DNA, van onze voetbalfilosofie tot onze kernwaarden, te waarborgen. Het terugbrengen van het klassieke logo staat symbool voor dit streven en is tegelijkertijd zowel een eerbetoon aan ons rijke verleden, als een inspiratiebron voor de toekomst."

Zondagmiddag wordt de terugkeer van het klassieke logo gevierd in de Johan Cruijff ArenA, meldt Ajax. Daar nemen oud-Ajacieden het in een benefietwedstrijd op tegen de 'legends' van Real Madrid. Onder anderen Edwin van der Sar, Frank en Ronald de Boer en Jari Litmanen spelen mee.

ANP