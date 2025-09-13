Zilver voor gemengde estafetteploeg op WK in Japan

De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de WK atletiek in Tokio het zilver veroverd. Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers en Femke Bol renden in de finale in het Japan National Stadium naar de tweede plaats achter de ploeg van de Verenigde Staten in een tijd van 3.09,96. Het Amerikaanse team was duidelijk sneller en won in 3.08,80.

De Nederlandse estafetteploeg wist vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs wel het goud te winnen op de mixed relay. De samenstelling in Tokio was iets anders, want Phijffers liep in plaats van Isaya Klein Ikkink.

Bol trad in het goedgevulde stadion, waar in 2021 de Olympische Spelen werden gehouden, voor de eerste keer aan. Zij mocht de series in de ochtend overslaan en nam in de finale de plek over van Eveline Saalberg.

Inhaalrace

Omalla was de startloper en hij liep zijn ronde nog volledig in baan 7. Hij gaf het stokje over aan Lieke Klaver, die bij het samenvoegen na 500 meter de derde positie innam. Nieuwkomer Phijffers zakte weg naar de vijfde plaats, waarna Bol de vrijwel onmogelijke taak kreeg de grote kloof te dichten die de Amerikaanse ploeg had geslagen. Met haar soepele tred zette ze aan voor een indrukwekkende versnelling, maar het lukte haar niet Alexis Holmes, de slotloopster van de VS, bij te halen.

De bronzen medaille was voor de Belgische ploeg.

