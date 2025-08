Wereldtopper Femke Bol geen Nederlands kampioen, Klaver is net iets sneller

Femke Bol heeft ook dit jaar op de 200 meter in Hengelo niet haar eerste nationale titel outdoor gewonnen. Lieke Klaver was net iets sneller (22,82 om 22,84). Marije van Hunenstijn werd derde in 23,20.

Bol en Klaver zijn beiden gespecialiseerd in de 400 meter. Zij kozen deze NK, net als afgelopen jaar, voor de 200 meter ter voorbereiding op de WK van komende maand in Tokio.

Femke Bol is een hype, zo maakte deze bakker zelfs al een keer taartjes speciaal voor de Nederlandse topatlete:

1:25 Heel Nederland support Femke Bol: Bakker maakt speciale taartjes

Jonas Phijffers won de 400 meter in een nieuw Nederlands record onder 23 jaar (44,71). Dat was sneller dan de 44,82 waarmee hij vorige maand de Europese titel voor atleten jonger dan 23 jaar won.

Ook Maayke Tjin A-Lim reist volgende maand naar Tokio. Zij liep met 12,68 op de 100 meter horden in Hengelo onder de WK-limiet van 12,73.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon greep net naast een Nederlands record. Hij ging bijna over 5,95 meter, maar schampte de lat nog net. Daardoor blijft zijn record op 5,92 staan. Met 5,80 pakte hij wel opnieuw de nationale titel.

ANP