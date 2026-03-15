Xandra Velzeboer voor 4de keer wereldkampioene op 500 meter

Gisteren, 22:17 - Update: 2 uur geleden

Shorttrackster Xandra Velzeboer is voor de vierde keer wereldkampioen op de 500 meter geworden. De 24-jarige olympisch kampioene was bij de WK in Montreal de beste in de finale. Selma Poutsma greep het zilver. Chiara Betti uit Italië pakte het brons.

Poutsma was als beste weg bij de start, maar Velzeboer nam het initiatief al snel over. De andere finalisten kwamen niet in de buurt bij de twee Nederlandse shorttracksters, waarvan Velzeboer met 41,761 de snelste was.

Velzeboer greep eerder op de dag zilver op de 1500 meter en zaterdag ook al zilver op de 1000 meter. Beide keren won Kim Gilli uit Zuid-Korea. Met de andere Nederlandse shorttracksters veroverde ze goud op de aflossing. Op de gemengde aflossing kwam ze in de finale ten val.

Michelle Velzeboer eindigde als tweede in de B-finale, nadat ze ten val was gekomen in de halve finales.

Schaats helemaal bot

Velzeboer was kapot na een druk WK waarin ze twee keer goud en twee keer zilver veroverde. "Ik ben blij dat het weer gelukt is, voor de vierde keer de wereldtitel op de 500 meter. Niet normaal", zei ze bij de NOS. "Ik ben ook trots op mijn 1500 meter. Dat ik weer op het WK-podium sta."

De laatste dag van de WK begon slecht voor Velzeboer, omdat ze viel op de gemengde aflossing. "Er lag iets op het ijs, waardoor mijn schaats helemaal bot was op links. Ik kon er echt niet op staan", gaf ze als verklaring. "Ik was wel boos. De wedstrijd wordt daardoor beïnvloed en je bent gelijk klaar. Het is ook gevaarlijk."

Door ANP

Lees ook

Xandra Velzeboer zorgt voor tweede gouden plak op 500 meter shorttrack
Xandra Velzeboer zorgt voor tweede gouden plak op 500 meter shorttrack
Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter
Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?
Schema Olympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

