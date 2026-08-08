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Vollering wint rit in Tour de France Femmes en pakt gele trui

Vollering wint rit in Tour de France Femmes en pakt gele trui

Sporters

Gisteren, 18:10

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Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en heeft de gele trui overgenomen van de Poolse Kasia Niewiadoma. De Nederlandse renster van FDJ United-Suez plaatste in de slotfase van de overwegend vlakke etappe naar Nice een aanval waarmee ze Niewiadoma achter zich wist te laten. Op 17 seconden van Vollering werd Elisa Longo Borghini tweede, voor Niewiadoma.

De achtste etappe van Sisteron naar Nice over 171,9 kilometer was de langste van deze editie van de Tour de France Femmes. Na een lange aanloop wachtte een venijnige finale met een paar korte beklimmingen.

Naast wielrennen doet Vollering ook nog andere dingen, zo redde ze tijdens haar vakantie een geit.

Demi Vollering redt geit uit put
1:32

Demi Vollering redt geit uit put

In het algemeen klassement heeft Vollering met nog een dag te gaan 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Marlen Reusser, die vrijdag nog de gele trui droeg, staat derde op 1.12 minuut.

De Tour de France Femmes eindigt zondag ook in Nice, met een rit met vier beklimmingen van de Col d'Èze.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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