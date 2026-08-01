Nederlandse Wiebes wint eerste etappe van Tour de France Femmes

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse renster van Team SD Worx - Protime veroverde net als in 2022 de gele trui.

Wiebes (27) was de snelste in een massasprint na een etappe van 138 kilometer met start en finish in het Zwitserse Lausanne. Het was de vijfde keer dat Wiebes een etappe in de Ronde van Frankrijk wist te winnen.

Wiebes komt als eerste over de streep en pakt geel. Foto: ANP

Twee jaar geleden startte de Tour voor vrouwen in Nederland. Dat was een feestje, waarbij vrouwen een stukje over het officiële parcours mochten fietsen.