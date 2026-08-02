Wiebes wint ook tweede etappe Tour de France Femmes

Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De renster van SD Worx - Protime was in de gele leiderstrui in de straten van Genève wederom de snelste in een massasprint. Wiebes behoudt de leiding in het klassement en voert ook het puntenklassement om de groene trui aan.

Wiebes heeft nu zeven Touretappes op haar naam staan. Ze mag maandag voor de derde keer in haar loopbaan de gele trui dragen. Ze ging in 2022 na haar zege in de eerste etappe voor het eerst aan de leiding in de belangrijkste wielerkoers.

Opnieuw de beste

Wiebes liet bij de openingsetappe op zaterdag in Lausanne al zien dat ze vrijwel ongenaakbaar is als ze in een groepje op de streep afkomt. Ze herhaalde zondag haar dagsucces in een heuvelachtige etappe die het laatste deel vlak was. Ideaal voor Wiebes. Ze schreef voor de zevende keer een Touretappe op haar naam.

Aan het begin van de tweede etappe probeerden verschillende rensters alleen weg te gaan. Met nog 45 kilometer te gaan ging er een groep van acht rensters aan de leiding. Daar zaten de Nederlandse Eline Jansen en Anouska Koster bij. De groep werd 5 kilometer later ingehaald door het peloton. Daarop ging de Luxemburgse Riejanne Markus er vandoor in een poging alleen naar de finish te rijden.

Het peloton zette in het zicht van de streep onder leiding van de ploeg van SD Worx - Protime vol de jacht in op Markus. De Luxemburgse zag haar voorsprong van meer dan een minuut langzaam maar zeker teruglopen en zag haar vluchtpoging toch nog mislukken. Markus werd pas vlak voor de finish ingehaald door een hele grote groep rensters.

Vos podium

Daarna was het zaak voor SD Worx - Protime om Wiebes zo goed mogelijk in stelling te brengen. Dat lukte. Al weet Wiebes als geen ander hoe ze zich moet positioneren in de slotfase van een sprint. Ze maakte zich los en ging juichend over de streep voor de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos.