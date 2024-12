Vader kickbokser Levi Rigters overleden week voor titelgevecht met Verhoeven

De vader van kickbokser Levi Rigters is zondag op 77-jarige leeftijd overleden. Het verdrietige nieuws komt slechts enkele dagen voor Rigters' wereldtitelgevecht tegen Rico Verhoeven op 7 december in het GelreDome.

Ondanks dit verlies heeft Rigters besloten het gevecht door te laten gaan, zo bevestigt kickboksorganisatie Glory, meldt de NOS.

In de video bovenaan vertelt Levi Rigters dat hij helemaal klaar is voor het gevecht tegen Rico Verhoeven.

Volgens Glory richt Rigters zich momenteel op het verwerken van het verlies samen met zijn familie. De organisatie bevestigt verder dat hij vrijdag aanwezig zal zijn op een persconferentie, waar hij samen met zijn tegenstander vooruitblikt op het komende titelgevecht. Tot die tijd zal Rigters geen interviews of andere mediaoptredens doen.

Grootste uitdaging

Het titelgevecht tegen Verhoeven, al tien jaar ongeslagen en bekend als de "King of Kickboxing," wordt gezien als de grootste uitdaging in Rigters' carrière. Verhoeven noemde hem ooit "Prince of Kickboxing," maar Rigters wil nu bewijzen dat hij klaar is om de troon over te nemen en zichzelf tot koning te kronen.