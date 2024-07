Rico Verhoeven slaat toe in de ring: 'She said yes'

Rico Verhoeven stapt in het huwelijksbootje. Op Instagram laat de 35-jarige kickbokser weten zijn vriendin Naomy van Been ten huwelijk te hebben gevraagd. Verhoeven krijgt het mooiste antwoord waar hij op kon hopen. "She said yes. Dit was magisch!"

Verhoeven en zijn vriendin zijn momenteel op vakantie op de Malediven. Een mooie plaats om Naomy ten huwelijk te vragen, zo moet de kickbokser gedacht hebben. Op beelden is te zien dat Verhoeven zijn vriendin uitnodigde voor een romantisch diner op het strand, met een wel heel bijzonder toetje.

'She said yes!'

Op de beelden is vervolgens te zien hoe hij op zijn knieën gaat voor Naomy. "She said yes", schrijft Verhoeven woensdagochtend. "Ik had echt alles gepland en hoopte dat het op een bepaalde manier zou uitpakken. Maar wow, dit was magisch", laat Verhoeven op Instagram. Hij bedankt ook het team dat hem bij alle voorbereidingen hielp. "Een herinnering om de rest van ons leven te koesteren."

De wereldkampioen kickboksen is sinds de zomer van 2021 een koppel met personal trainer en influencer Naomy van Beem.