'King of Kickboxing' Rico Verhoeven verdedigt in december wereldtitel

Kickbokser Rico Verhoeven stapt op zaterdag 7 december opnieuw de ring in om zijn titel te verdedigen. In het GelreDome neemt de 35-jarige kampioen het op tegen zijn landgenoot Levi Rigters of Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan.

Rigters en Rajabzadeh vechten op zaterdag 21 september tijdens Glory 95 om een plek tegenover Verhoeven. Rigters verloor eerder dit jaar van de regerend kampioen, maar wist Verhoeven toch een keer neer te krijgen. "Levi heeft potentie, misschien is hij zelfs een toekomstig kampioen, maar niet zolang ik de lakens uitdeel."

Praatjes

Ook over Rajabzadeh is Verhoeven duidelijk: "Veel praatjes, maar hij moet eerst laten zien dat de hype terecht is." De Brabander, met als bijnaam 'The King of Kickboxing', is al tien jaar onafgebroken wereldkampioen en heeft al elf keer zijn titel met succes verdedigd.

Hart van Nederland/ANP