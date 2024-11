Levi Rigters tegen Rico Verhoeven: kickbokswedstrijd van het jaar? Kijk hier mee met training

Kickboksen wordt steeds populairder. Volgens de Nederlandse Vechtsportbond telt ons land nu zo'n 9000 wedstrijdvechters, in 2017 waren dat er nog maar 6000. Een van de redenen voor de populariteit? Rico Verhoeven, the King of Kickboxing. Hij heeft al 10 jaar lang de wereldtitel zwaargewicht in bezit en de volgende wil hij op 7 december pakken tegen landgenoot Levi Rigters, The Prince of Kickboxing. Hart van Nederland was bij een training van Levi om te kijken hoe hij zich voorbereidt.

Weinig mensen gaan ervanuit dat Levi Rico zal verslaan, maar toch is het vertrouwen in kamp-Rigters groot. Als iemand het stokje van Verhoeven kan overnemen, is het Levi wel.

"Levi heeft potentie, misschien is hij zelfs een toekomstig kampioen, maar niet zolang ik de lakens uitdeel", zei Verhoeven eerder over de wedstrijd.

Bekijk in de video hierboven hoe Levi's training eruitzag.