Nederlandse rugbybond laat trans vrouwen onder voorwaarden toe in vrouwenteams

Trans vrouwen mogen vanaf nu onder voorwaarden meespelen in vrouwenteams van de Nederlandse rugby-ereklasse. Dat maakt Rugby Nederland woensdag bekend. De bond benadrukt dat het nieuwe beleid draait om inclusie, maar ook om veiligheid en eerlijkheid binnen de sport.

"Ons doel is dat niemand zich buitengesloten voelt in onze sport," zegt voorzitter Friso Horstmeier in een persbericht. Volgens hem wil de bond bouwen aan een rugbygemeenschap waarin iedereen zichzelf kan zijn, zowel op als naast het veld.

Beoordeling door inclusiepanel

Het beleid is opgesteld na overleg met clubs, spelers, coaches, artsen, juristen en maatschappelijke organisaties. Trans vrouwen en genderdiverse spelers van 16 jaar en ouder mogen in de vrouwencompetitie meedoen, maar alleen na een risico-inventarisatie en eventueel een medische beoordeling door een zogenoemd inclusiepanel.

Trans mannen of genderdiverse spelers die testosteron gebruiken, mogen niet in de vrouwencompetitie uitkomen. Voor mannencompetities gelden andere regels: daar kunnen vrouwen, trans mannen en genderdiverse spelers vanaf 18 jaar wél instromen, eventueel met advies of beoordeling van het panel.

Beleid blijft in beweging

Bij de jeugd verandert er niets. Jongens en meisjes blijven daar samen in gemengde teams spelen. De bond benadrukt dat het transgenderbeleid niet vaststaat, maar regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en maatschappelijk ontwikkelingen.

Voor internationale wedstrijden gelden andere regels. Daar houden spelers zich aan de richtlijnen van World Rugby en Rugby Europe. In die competities mogen trans vrouwen niet meedoen in vrouwenteams. Het Internationaal Olympisch Comité had sportbonden in 2021 al opgeroepen hun eigen beleid te maken rond de deelname van transgenders in de sport.