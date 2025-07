Crisis in transgenderzorg: jarenlange wachttijd en verergerende mentale problemen

De wachttijd voor een intakegesprek in de transgenderzorg is inmiddels opgelopen tot wel zes jaar. Volgens Transgender Netwerk is de situatie al jaren nijpend, maar is er nog altijd geen structurele oplossing in zicht. De organisatie spreekt van een "crisis die de spuigaten uitloopt".

Voorzitter Remke Verdegem slaat alarm over de mentale schade bij mensen die al die tijd moeten wachten: "De mentale klachten van patiënten in de wachtstand verergeren alleen maar. Dit is gevaarlijk", zegt Verdegem. Ze wijst daarbij op cijfers van 113 Zelfmoordpreventie, waaruit blijkt dat ruim 80 procent van transgender Nederlanders ooit zelfmoord heeft overwogen. "Beduidend meer dan niet-transgender Nederlanders", zegt ze.

Door de sluiting van het Genderteam Zuid-Nederland komen nog meer jongeren zonder zorg, zoals de 10-jarige Maartje in deze video:

2:42 Maartje (10) en honderden anderen vechten tegen tijd na sluiting transgenderzorg Zuid-Nederland

De groep mensen die in de rij staat voor zorg groeit snel. Volgens Transgender Netwerk zitten er inmiddels meer dan 7000 mensen in de wachtstand. Verdegem: "Transgender mensen die levensreddende zorg nodig hebben, zijn in toenemende mate overgeleverd aan jarenlang in de wachtstand zitten. Met alle gevolgen van dien."

Actie bij Pride Walk

Om aandacht te vragen voor het probleem, voert de organisatie zaterdag tijdens de Pride Walk in Amsterdam actie. Deelnemers zullen op ludieke wijze de wachttijd aan de kaak stellen met de leus: "Blijf aan de lijn, er zijn nog 7000 wachtenden voor u! De wachttijd kan oplopen tot zes jaar."

