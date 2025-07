Staatssecretaris Struycken (NSC) trekt transgenderwet in

Staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming (NSC) heeft het voorstel voor een nieuwe transgenderwet ingetrokken, dat meldt de demissionaire bewindsman in een brief. De wet was nog niet volledig door de Tweede Kamer behandeld. Maar een meerderheid heeft al meerdere keren verzocht om de wet in te trekken, in april voor het laatst. De wet zou het mensen makkelijker hebben gemaakt om het geslacht in een geboorteakte en paspoort te wijzigen.

Bij een geslachtswijziging op de geboorteakte zou namelijk geen deskundige meer geraadpleegd hoeven te worden. Daarnaast zou door de wet de leeftijdsgrens van 16 jaar vervallen. Dat zou het mogelijk maken voor kinderen om hun gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) via een rechter te veranderen.

SGP

Het wetsvoorstel is in 2022 besproken in de Tweede Kamer, maar is na de inbreng van de partijen op pauze gezet. Normaal gesproken zou de minister daarna aan de beurt komen om vragen van Kamerleden te beantwoorden, waarna over de wet wordt gestemd. Dat is nooit gebeurd. Transgender Netwerk sprak eerder al schande van de pogingen om de wetsbehandeling halverwege op te schorten.

SGP is tegen de transgenderwet. De partij juicht de intrekking toe en heeft beide moties die hierom verzochten mede-ingediend. "Kwetsbare jongeren zijn juist gebaat bij zorgvuldigheid, niet bij het schrappen van de leeftijdsgrens en de deskundigenverklaring", vindt Diederik van Dijk van de christelijk-conservatieve partij. Na de val van het kabinet is dit besluit op initiatief van de SGP van de lijst van onderwerpen gehaald die moeten wachten tot na de verkiezingen.

Voor de intrekking van het wetsvoorstel heeft Struycken een machtiging van de koning nodig, een formaliteit. De staatssecretaris verwacht dat de intrekking tegen het einde van de zomervakantie helemaal rond is.

ANP