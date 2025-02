Panel: twee genders blijft voor meesten de norm

De discussie over gender en identiteit splijt Nederland in twee kampen. Uit een voor de Nederlandse bevolking representatief onderzoek van Hart van Nederland onder 2.386 mensen blijkt dat een meerderheid van 59 procent vindt dat er slechts twee genders zijn: man en vrouw. Dit wordt volgens hen volledig bepaald door biologische kenmerken, zoals chromosomen, hormonen en voortplantingsorganen. Daartegenover staat een groep van 34 procent die zegt dat er meer genders zijn en die gender ziet als een sociale en persoonlijke beleving, los van biologie.

Eind vorig jaar stopte het Genderteam Zuid-Holland, terwijl de wachtlijsten voor transgenderzorg al jaren erg lang zijn. Honderden jongeren zoals de 10-jarige Maartje zijn daarom de pineut, zie je in bovenstaande video.

Het onderwerp gender roept al jaren veel discussie op, zowel in Nederland als in andere landen. In de politiek zijn de meningen verdeeld: sommige partijen pleiten voor een bredere erkenning van genderidentiteiten, terwijl anderen juist vinden dat er vastgehouden moet worden aan de biologische realiteit. Ook in het dagelijks leven leidt dit debat tot spanningen, bijvoorbeeld bij kwesties rondom paspoortregistraties, sportcompetities en genderneutrale voorzieningen. In media en politiek is er een toenemende zichtbaarheid van non-binaire en genderfluïde identiteiten.

Dit vraagstuk speelt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Donald Trump tekende aan het begin van zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten een decreet dat stelt dat er twee genders zijn: man en vrouw. Hij liet ook woorden als 'lhbti' en 'gender' verwijderen van overheidswebsites, en vervangen door 'geslacht'. Tegelijkertijd zijn er in sommige landen, zoals Spanje en Duitsland, al wetten die gender als een persoonlijke keuze erkennen, los van biologisch geslacht. In die landen is geen tussenkomst van een dokter nodig voordat iemand voor de staat van geslacht mag veranderen.

Uit de peiling blijkt echter dat de meeste Nederlanders, nadat hen het verschil is uitgelegd, weinig voor de ruimere definitie van gender voelen. Van de 59 procent die zegt dat er slechts twee genders zijn, vindt 23 procent dat dit puur biologisch bepaald is, zonder uitzonderingen. Een iets grotere groep van 36 procent erkent dat er in zeldzame gevallen mensen zijn die biologisch niet volledig man of vrouw zijn, zoals intersekse personen, maar houdt vast aan het idee dat er in principe twee genders zijn.

Ruim een derde ziet gender als meer dan biologie

Tegenover deze meerderheid staat een groep van 34 procent die vindt dat gender méér is dan enkel biologie, en vindt dat er daarom meer genders kunnen bestaan dan alleen man en vrouw. Daarbinnen zou 18 procent gender omschrijven als deels biologisch bepaald, en deels een persoonlijke beleving. Een iets kleinere groep van 16 procent stelt dat gender volledig losstaat van biologie: iedereen bepaalt zelf hoe die zich identificeert. De resterende 7 procent geeft aan het niet te weten of geen mening hierover te hebben.

