Nederlandse roeisters winnen eerste gouden medaille op WK roeien

Zowel het Nederlandse mannen- als het vrouwen-acht roeiteam hebben zich geplaatst donderdag voor de de finale van het wereldkampioenschap roeien. Dat wereldkampioenschap wordt deze week in Shanghai gehouden. Het dubbelvier vrouwenteam won daarnaast voor het eerst een gouden medaille op dit WK.

Donderdag hebben de Nederlandse roeiteams het goed gedaan. De roeisters in de dubbelvier wisten door een goede start het sterke Britse team net achter zich te houden. Hiermee wisten zij de eerste Nederlandse gouden medaille op een WK roeien te winnen.

"Het is heel speciaal om goud te winnen tijdens je eerste WK", vertelt Margot Leeuwenburg, een van de roeisters, na de wedstrijd aan de wereldroeibond. "Na 1.000 meter wisten we dat het zou lukken, daarna was het gewoon racen tot aan de finishlijn."

Finale

Daarnaast wisten zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen zich te kwalificeren voor de finale in de categorie voor acht roeiers. De finale zal zaterdag plaatsvinden. Beide teams werden eerder dit jaar al tweede bij de Europese kampioenschappen in Bulgarije. Beide ploegen hopen over drie jaar mee te kunnen doen aan de Olympische Spelen in Los Angeles.

Hart van Nederland/ANP