Pas 6 jaar en nu al aan de top van de bmx-wereld: Guy Hagman maakt het mee

De een na de andere trofee of medaille komt bij bmx'er Guy Hagman in de vitrinekast te staan. Hoewel er ook wel eens zilver of brons tussen ligt, is het vrijwel altijd een gouden prijs die hij in ontvangst neemt. Het vorig wedstrijdseizoen heeft hij zelfs af kunnen sluiten als Nederlands kampioen.

Terwijl Guy en zijn familie nog aan het nagenieten zijn van vorig seizoen, vindt zaterdag de eerste wedstrijd van dit seizoen alweer plaats, in Kampen.

Genieten

Niet alleen voor Guy, maar ook voor zijn moeder Radha, is de bmx niet meer uit haar leven te denken: "Wij zijn een bmx-familie, dus we wisten: hij gaat niet op voetbal. Sindsdien wint hij de ene wedstrijd na de andere, zelfs in hogere klassen. Dat hadden we niet verwacht." Het zat er bij Guy al vroeg in: al vanaf 2,5 jaar oud fietste hij zelf.

"Heel trots", zegt Kees, de vader van Guy, over zijn prestaties. "Hij doet het goed. Je ziet in je eigen kind vaak meer talent dan er eigenlijk in zit. Maar als het om je heen ook gezegd wordt, dan zal het zo zijn."

Ook Guy's trainer is trots op hem. "Hij probeert er vaak meer uit te halen. Of het nou een wedstrijd is of een training. Dat maakt bij hem niet uit." Het geheim van zijn talent? "Als ze er plezier in hebben willen ze dingen doen en dan gaan ze dingen doen. En als je dat talent hebt, gaat het ook wat makkelijker."