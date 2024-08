Robbie Williams rent op Ruud van Nistelrooij af voor selfie: 'Dit moest gebeuren'

Robbie Williams heeft zaterdag een opvallende selfie op Instagram geplaatst. De zanger strikte oud-voetballer Ruud van Nistelrooij voor een foto en voelde zich weer "even 14", zo schrijft hij erbij.

"Ik vraag eigenlijk nooit iemand voor een foto, maar toen ik langs Ruud van Nistelrooij reed in een golfkarretje riep ik direct stop", verklaart Williams. "Ik sprong op hem af met m'n telefoon in de hand en smeekte hem er bijna om. En zomaar gedroeg ik me zoals ik mensen al zo vaak heb zien doen. Ik was bijna bezeten, dit moest gebeuren."

'Geholpen'

Van Nistelrooij speelde tussen 2001 en 2006 bij Manchester United. "Ruud en het team van toen hebben me door een aantal donkere periodes in mijn leven geholpen. Zijn doelpunten maakten me gelukkig. Ze maakten me blij op de dagen dat ik dat niet was."

Williams vernoemde zelfs zijn hond naar de Nederlander. De viervoeter leeft inmiddels niet meer en het gaat ook veel beter met Williams' mentale gezondheid. "Het enige wat overblijft, is deze foto. Een herinnering voor een herinnering. Toen ik wegging zei Ruud 'bedankt voor je liedjes' en ik zei 'nee, bedankt voor je doelpunten'. Een beetje afgezaagd, maar wel gemeend."

