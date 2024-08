Twee jaar geleden nog amateurvoetballer, nu Olympiër: Groesbeek trots op Stefan Nillessen

Wat zijn ze in Groesbeek trots op de eerste Olympiër van het dorp ooit: Stefan Nillessen. In eerste instantie omdat hij zich überhaupt had geplaatst voor de Olympische Spelen, nu hij dinsdagavond in de finale van de 1500 meter stond is die trots alleen nog maar meer toegenomen.

Het hele dorp heeft het al dagen enkel en alleen over de 21-jarige hardloper. En dat is niet gek, want hij heeft een bijzondere achtergrond. Hij koos namelijk twee jaar geleden pas volledig voor zijn sport, terwijl eerst alles in het teken stond van het amateurvoetbal.

"Wij gloeien eigenlijk helemaal, niet alleen omdat het 31 graden is in Parijs. Maar omdat het olympisch vuur dat in Stefan is gaan branden", vertelt vader Leon trots tegen Hart van Nederland. "Het is fantastisch, overweldigend. Ik heb er geen woorden voor."

Mooie race

Nillessen werd dinsdagavond negende op de 1500 meter. Geen medaille dus, maar met een tijd van 3.30,75 had hij wel een persoonlijk record.

Medaille of niet, vader Leon is vreselijk trots. "In dit geval is meedoen belangrijker dan winnen, maar als je er zo dichtbij bent, dan snap ik ook wel dat je toch heel graag vooraan wil lopen." Maar d at goud komt er wel: "Als het nu niet lukt, lukt het later wel."

Bekijk in de video hierboven ook wat de oud-voetbalmaatjes van Stefan te zeggen hebben over hun vriend.