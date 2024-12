Sifan Hassan als eerste Nederlandse gekozen tot beste atlete ter wereld

Sifan Hassan is door de mondiale atletiekbond World Athletics in Monaco verkozen tot beste atlete ter wereld van 2024. De Nederlandse viel in de categorie 'out of stadium', gericht op wegwedstrijden, in de prijzen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse atlete deze eer ontvangt.

Tijdens de Olympische Spelen in Parijs schreef de 31-jarige Hassan geschiedenis. Ze combineerde baanwedstrijden op 5000 en 10.000 meter met de marathon. Een unieke prestatie die nooit eerder door een vrouw werd neergezet. Hassan behaalde brons op beide baanafstanden en wist, na slechts een dag rust, het goud te veroveren op de marathon. In een bloedstollende eindsprint versloeg ze de Ethiopische Tigist Assefa.

Spannende strijd om de titel

Hassan moest het voor de titel van beste atlete opnemen tegen Ruth Chepngetich uit Kenia. Chepngetich verbeterde eerder dit jaar het wereldrecord op de marathon in Chicago met een tijd van 2.09.56. Toch gaf de jury de voorkeur aan Hassan vanwege haar veelzijdigheid en uitzonderlijke prestaties op de Spelen.

Hassan was al vaker in haar carrière genomineerd voor de eretitel, onder meer in 2019 en 2021. De Nederlandse van Ethiopische komaf veroverde in 2019 twee wereldtitels (1500 meter en 10.000 meter) en in 2021 was ze de koningin van de Spelen in Tokio met olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter. Hassan was toen de eerste atlete die deze drie afstanden combineerde op een kampioenschap.

