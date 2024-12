Rico Verhoeven blijft ongeslagen 'King of Kickboxing' na winst op Rigters

Rico Verhoeven behoudt na elf jaar zijn ongeslagen status in het kickboksen. De 35-jarige Verhoeven verdedigde in het Gelredome in Arnhem met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht tegen uitdager Levi Rigters. De jury riep na vijf ronden Verhoeven unaniem uit tot winnaar.

Verhoeven verdedigde al voor de twaalfde keer zijn wereldtitel, maar de koning van het kickboksen moest er wel hard voor vechten. Na een rechtse hoek van Rigters tegen het einde van de derde ronde ging Verhoeven tegen de grond en leek hij te wankelen. In de vierde ronde kwam de kampioen sterk terug en sloeg hij zijn uitdager met een rechtse hoek tegen het canvas.

Levi Rigters vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe hij zich heeft voorbereid op het gevecht tegen Rico Verhoeven. Dat zie je in de video bovenaan.

Pijnlijke trap in kruis

Verhoeven nam in de vijfde en beslissende ronde het voordeel mee uit de eerste ronde, waarin hij Rigters al snel onderuit trapte. Hij overleefde ook een trap in zijn kruis, die behoorlijk pijnlijk was. In de laatste ronde probeerde Rigters met hoge trappen Verhoeven alsnog te verslaan, maar hij wist hem niet echt goed te raken. De twee kickboksers toonden na de laatste bel respect voor elkaar met een knuffel.

Rigters deelde in aanloop naar het titelgevecht verdrietig persoonlijk nieuws mee. Zijn vader overleed afgelopen zondag. "Hij was al langere tijd ziek en heeft mij gezegd niet op te geven en te gaan knokken, dus ik heb geen moment getwijfeld", zei hij. In maart van dit jaar stonden Rigters en Verhoeven in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten ook tegenover elkaar. Rigters moest toen opgeven nadat hij voor de vierde keer was neergegaan.

ANP