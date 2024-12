Rigters klaar voor wereldtitelgevecht ondanks verlies vader: 'Je moet niet opgeven en blijven knokken'

De vader van kickboxer Levi Rigters overleed afgelopen zondag, maar ondanks het immense verlies denkt Rigters geen moment aan het afzeggen van zijn wereldtitelgevecht aanstaande zaterdag. Gedreven door de motiverende woorden van zijn vader, blijft de strijdlustige Rigters vastberaden om de ring in te stappen.

Hart van Nederland was eerder aanwezig bij een training van Levi Rigters. In de video zie je hoe hij zich voorbereidt op zijn grote gevecht tegen Rico Verhoeven.

"Hij was al langere tijd ziek en heeft mij gezegd niet op te geven en te gaan knokken, dus ik geef niet op", zei de 29-jarige Rigters tijdens een persconferentie van organisator Glory, voorafgaand aan het duel in het Gelredome van Arnhem.

Onderdeel van het leven

Sterven hoort volgens de kickboxer uiteindelijk bij het leven en hij gelooft dat alles gebeurt om een reden. "Er is bij mij een bepaalde energie vrijgekomen die ik kan omzetten in iets moois. De focus is niet weggeweest", laat de kickboxer weten.

Dit jaar koos Rigters voor een andere trainingsaanpak en is hij van mening beter voorbereid te zijn dan ooit. "Ik heb de stap gemaakt die nodig was om mentaal en fysiek te verbeteren. Ik ben in Thailand gaan trainen en daar door een hel gegaan, maar dat was precies wat ik nodig had voor dit gevecht", aldus de Prince of Kickboxing.

In dit artikel lees je onder andere hoe Rigters de bijnaam "Prince of Kickboxing" heeft gekregen

Lees ook: Vader kickbokser Levi Rigters overleden week voor titelgevecht met Verhoeven

Grootste rivaal

Na zijn overwinning in september tijdens Glory 95 in Zagreb op de Azerbeidzjaanse Bahram Rajabzadeh, kreeg Rigters de kans om Verhoeven uit te dagen. In maart stonden de twee al tegenover elkaar in de finale van de Glory Grand Prix voor zwaargewichten.

Hoewel Rigters het Verhoeven, die al tien jaar ongeslagen wereldkampioen is, zwaar maakte, moest hij uiteindelijk het hoofd buigen nadat hij vier keer was neergehaald.

Respect

Na het overlijden van zijn vader ontving Rigters onmiddellijk een appje van Rico Verhoeven. Verhoeven heeft zelf ook meegemaakt dat zijn vader overleed vlak voor een wedstrijd. “Dat doet wat met je. Het zegt veel over de persoon Levi Rigters dat hij er zaterdag toch zal staan. Ik neem mijn petje af", aldus de 35-jarige kickboxkampioen.

Ondanks het feit dat Verhoeven al meer dan tien jaar kampioen is, geeft Rigters aan altijd ruimte te zien voor verbetering en hoopt hij tijdens het gevecht om de wereldtitel zaterdagavond in de Geldredome de beste versie van zichzelf neer te zetten.

ANP