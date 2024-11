Oud-trainer megablij met winst Abdi Nageeye bij marathon New York: 'Trots'

Abdi Nageeye heeft als eerste Nederlander ooit de New York City Marathon gewonnen. Eerder dit jaar pakte hij ook al de winst bij de marathon van Rotterdam. Kortom: een geweldig jaar voor deze 35-jarige atleet! Zijn voormalig trainer Johan Voogd is dan ook gigantisch trots op hem.

Tot medio 2010 was Voogd de trainer van Nageeye en hij heeft nog altijd contact met zijn oud-pupil. De marathon moest en zou hij natuurlijk volgen, zeker ook gezien het resultaat in de Maasstad in april van dit jaar. En wat hij op het scherm zag, gaf vertrouwen, aldus de oud-trainer: "Abdi zag er zo ontspannen uit."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Sterk veld

Het bleef wel billenknijpen. "Tot 500 meter voor de finish bleef het spannend", zegt Voogd met hoorbare trots in zijn stem. "Dat hij nu als eerste Nederlander dit doet is echt bijzonder en het was ook echt een sterk veld, er liepen andere goede atleten mee. Dit maak je niet vaak mee."

Nageeye finishte na 2.07.39. Hoewel de marathon van New York geen snelle tijden oplevert, is het een zeer prestigieuze wedstrijd. De 'Big Apple' is een parcours dat Nageeye goed ligt, hij presteert er vaker erg goed. In 2022 pakte hij er nog de bronzen plak.

Naast het atletieksucces was het sowieso een mooi sportweekend voor ons land. Zo werden de Nederlandse korfballers zaterdag voor de negende keer op rij Europees kampioen en wist Max Verstappen op spectaculaire wijze de Grand Prix van Brazilië op zijn naam te schrijven.