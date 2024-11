Geen verrassing op korfbal-EK: Nederland voor negende keer op rij kampioen

De Nederlandse korfballers zijn in Girona voor de negende keer op rij Europees kampioen geworden. In de eindstrijd werd België, de grootste uitdager, met 21-15 verslagen. In de kantine van PKC in Papendrecht leefden ze mee met het haast onoverwinnelijke team, zoals te zien in bovenstaande video.

Het Europees kampioenschap werd in 1998 voor het eerst gehouden en sindsdien was Oranje steeds de beste. Zeven keer werden de Belgen in de finale verslagen.

Oranje was in Catalonië opnieuw een klasse apart. Alle drie de groepswedstrijden werden met ruime cijfers gewonnen en bij de laatste vier was de ploeg van bondscoach Ard Korporaal veel te sterk voor de organiserende Catalanen.

Ook de laatste acht edities van het WK werden door Nederland gewonnen. Het volgende WK, in 2027, wordt in Nederland gehouden.

ANP