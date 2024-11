Verstappen wint in Brazilië na magistrale inhaalrace

Max Verstappen heeft na een chaotische race de Grote Prijs van Brazilië op zijn naam geschreven. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 was in São Paulo gestart als vijftiende en liep met de achtste zege van dit jaar flink uit op concurrent Lando Norris. De Britse McLaren-coureur Norris moest genoegen nemen met de zesde plaats. Esteban Ocon uit Frankrijk werd in de Alpine tweede voor team- en landgenoot Pierre Gasly.

Verstappen loopt door zijn eerste zege in een grand prix sinds zijn zege in de GP van Spanje in juni weer uit op Norris. De Red Bull-coureur heeft 393 punten, 62 meer dan Norris die met zijn zesde plaats genoegen moest nemen met 8 punten en op 331 staat.

Norris was gestart vanaf poleposition na een kwalificatie eerder zondag met de nodige crashes. De Brit wist dat concurrent Verstappen pas in de achterhoede van start ging. Door een twaalfde plaats in de kwalificatie en een gridstraf van vijf plekken stond hij op P17, maar Alexander Albon ging niet van start en Carlos Sainz vertrok uit de pits. In de start, die eerst nog werd uitgesteld omdat Lance Stroll van de baan was gegaan in de opwarmronde, nam George Russell in de Mercedes de leiding echter over.

Vol gas van start

Verstappen kende een sterke start op de intermediate-banden op de natte baan van het Autódromo José Carlos Pace bij São Paulo. Hij rukte al snel op naar de elfde plaats en op het natte circuit haalde hij achtereenvolgens Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Oscar Piastri en Pierre Gasly in totdat hij zesde lag achter Charles Leclerc.

Door een safetycarsituatie en daarna bij een crash van Franco Colapinto zelfs een rode vlag werd het veld flink door elkaar geschud. Verstappen had geluk met zijn keuze nog niet van banden te wisselen en was opgerukt naar de tweede plaats achter Ocon in de Alpine. Norris had wel banden gewisseld en lag op de vierde plaats. Verstappen kon voor de herstart zonder tijdverlies banden wisselen.

Aan de leiding

Bij de herstart passeerde Russell Norris opnieuw. Verstappen bleef achter Ocon en zo'n tien ronden later was er opnieuw een safetycar na een crash van Carlos Sainz in de Ferrari. Verstappen pakte de leiding bij de herstart. Norris viel nadat hij zich had verremd terug naar de zevende plaats. In de resterende ronden liep Verstappen alleen maar verder uit en sloot zo een slecht begonnen dag na een mislukte kwalificatie perfect af.

