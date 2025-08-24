Streetdancegroep AtomX gehuldigd in Hoorn: 'WK winnen was kers op de taart'

Een unieke prestatie voor dansteam AtomX uit Hoorn. De streetdancegroep van dansschool Minh-Zone sleepte precies een week geleden de wereldtitel binnen. De zestien meiden, tussen de 9 en 13 jaar, worden zondag gehuldigd in het centrum van Hoorn.

Het kampioenschap is de meiden niet komen aanwaaien. "Ze trainen samen twee keer per week," legt dansjuf Gaby Kessen aan Hart van Nederland uit. "Daarnaast zijn de meiden ook los van de groep wekelijks in de dansschool te vinden voor hun eigen ontwikkeling."

Wereldkampioen

Het avontuur begon een jaar geleden, toen de groep meedeed aan de voorrondes van het Nederlands Kampioenschap. Na winst daar mochten ze door naar het EK en uiteindelijk het WK. Kessen omschrijft het als "grote sprongen." Volgens haar komt het succes door "een goede mentaliteit, hoge motivatie en een stukje aanleg."

Op het WK in het Britse Blackpool mochten de meiden een eigen show neerzetten. Volgens Kessen was het vooral belangrijk om onderscheidend te zijn. "Dat deden we door een combinatie van originaliteit, synchronie, techniek en dynamiek tussen de posities," vertelt ze.

Dans

De winnende dans had als thema freaky. "Zo droegen de meiden een gekke roze vlecht en begonnen ze de dans met een panty over hun hoofd, waardoor ze niets konden zien," aldus Kessen.

Na het optreden volgde een zenuwslopende wachttijd van twee uur. "De jury maakte de uitslag van achteren naar voren bekend. Toen plaats nummer 2 werd genoemd, wisten de meiden dat ze kampioen waren. We hebben allemaal zitten huilen," vertelt Tyrakis.

Trots

Kim Tyrakis is trotse moeder van een van de danseressen van AtomX. "De groep is officieel bedoeld voor meiden onder de 12 jaar, maar de leeftijden variëren tussen de 9 en 13 jaar," vertelt ze aan Hart van Nederland. Volgens Tyrakis hebben de meiden "met overtuiging" gedanst: "Wij vinden als ouders alles geweldig, maar zelfs de dansjuffen waren tevreden over hun optreden in Blackpool."

Het afgelopen jaar was intensief voor de groep en ouders. "We hebben ze overal naartoe gebracht voor de voorrondes, van Veldhoven tot Eemnes," zegt Tyrakis. "Het wereldkampioenschap is de kers op de taart."