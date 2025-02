Vriendinnen nemen als grap carnavalsnummer op en worden nu massaal geboekt

Het begon als een als geintje, maar is inmiddels uitgegroeid tot een onverwacht groot succes. De vijf Brabantse vriendinnen Kim, Larissa, Anouk, Mirre en Diede schreven een eigen carnavalsnummer en ontvangen nu de ene na de andere boeking. "Gewoon keileuk!" stelt de groep tegenover Hart van Nederland.

De vijf meiden noemen zichzelf De Gescheurde Panty’s. Hoewel de naam net zo lollig klinkt als het verhaal achter de meidengroep, is de gekozen naam niet zomaar toevallig. "Kim heeft vrijwel altijd in no time een ladder in d'r panty heeft." En zo was de groepsnaam zo bedacht.

Blikkendag

Ze kennen elkaar al jaren van de streetdance en grapten in coronatijd al dat ze een keer een eigen carnavalsnummer wilden opnemen. Het kwam er niet van totdat september afgelopen jaar. "We waren op de Volendamse kermis. Daar hoorden we het nummer Blikkendag. Nu is dat nummer heel populair, maar toen was het net uit. Het deuntje is gewoon leuk. Een maand later, oktober dus, hebben we zelf een tekst geschreven. We zochten uit hoe het zit met de rechten, hebben een fee moeten betalen en vervolgens het nummer ingezongen."

Dat klinkt allemaal vrij serieus, maar in werkelijkheid was het de meiden om de lol te doen. "Op een feest bij ons in het dorp mochten we optreden. Dat was echt geweldig. Na het optreden werden we gelijk gevraagd om op feesten in andere dorpen rondom het dorp op te treden. En zo is het balletje gaan rollen."

Bijna vol

Inmiddels moet het vijftal gaan puzzelen om alle aanvragen aan te kunnen. Want naast het zingen werken zij allen ook nog 'gewoon'. "De een werkt in de bouw, de ander in de zorg en weer een in het onderwijs. Optreden doen we er gewoon bij. Komend carnaval zouden we weer gezellig op pad gaan. Nu moeten we volop aan de bak. Of nou ja, 'moeten', het is superleuk om te doen. In Gelderland en Brabant zijn we volop geboekt; we zitten bijna alle carnavalsdagen vol."

Maar worden de dames van De Gescheurde Panty’s ook rijk van hun optredens? "We verdienen een paar tientjes per optreden. Én wat Flugels. Ook belangrijk! Het is gewoon voor de gein en we zien wel hoe het loopt."