Steeds meer Nederlandse tennissers slachtoffer van online scheldpartijen en bedreigingen

Sporters

Gisteren, 16:58

Nederlandse tennissers krijgen steeds vaker te maken met online scheldpartijen en bedreigingen van gefrustreerde gokkers. Dat bevestigt de Nederlandse tennisbond aan RTL Nieuws. Ook toptennisster Demi Schuurs, gespecialiseerd in het dubbelspel, herkent het probleem: “Zelfs als ik win, krijg ik nog haatberichten.”

De berichten komen van mensen die geld hebben verloren bij een weddenschap en hun woede afreageren op de speler. Het overkomt niet alleen Nederlandse sporters. De Oekraïense tennisster Elina Svitolina deelde deze week nog screenshots van grove beledigingen en zelfs doodsbedreigingen die ze na haar verliespartij ontving.

"Het hoort erbij"

Voor Schuurs zijn de berichten inmiddels dagelijkse kost. “In het begin schrok ik ervan, maar andere spelers zeiden: het hoort er helaas bij.” Ze verwijdert de haatberichten meteen, om ze ook "snel weer te vergeten".

Mochten deze bedreigers worden opgepakt, dan kunnen ze straf krijgen:

Volgens tennisbond KNLTB worden steeds meer Nederlandse spelers slachtoffer van online intimidatie. “Een verontrustende trend,” noemt de bond het. De boosheid van gokkers richt zich niet alleen op spelers, maar ook op hun families. Het stijgend aantal weddenschappen rond tennis zou een belangrijke oorzaak zijn.

De bond biedt inmiddels hulp, voorlichting en technische bescherming. Met behulp van AI worden haatberichten automatisch opgespoord en verwijderd. Spelers worden opgeroepen om alles te melden bij nationale én internationale meldpunten.

