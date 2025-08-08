Terug

Twee mannen opgepakt voor bedreiging schrijfster Lale Gül

Twee mannen opgepakt voor bedreiging schrijfster Lale Gül

Crime

Vandaag, 13:14

De politie heeft deze week twee mannen opgepakt die worden verdacht van het bedreigen van een bekende Nederlandse schrijfster en columnist. Het gaat om een 26-jarige man uit Purmerend en een 21-jarige man uit Best. De aanhoudingen vonden plaats op dinsdag 5 en donderdag 7 augustus.

In haar Instagram-stories laat Lale Gül weten dat het om haar gaat. "Ik ben blij dat deze mensen, die mijn leven verzuren, hun verdiende loon krijgen", schrijft ze bij het delen van het bericht van de politie.

De schrijfster deed meerdere keren aangifte nadat ze online bedreigingen ontving. Rechercheurs en digitale experts gingen daarop aan de slag en kwamen de twee verdachten op het spoor. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

