Politie aan de deur om Facebook-bericht? Mogelijk meer macht voor burgemeesters 'om rellen te voorkomen'

Moeten burgemeesters straks zelf kunnen ingrijpen op sociale media als ze oproepen tot rellen zien? Een nieuw wetsvoorstel, op initiatief van VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen, wil burgemeesters de macht geven om opruiende berichten offline te laten halen. Aan de desk bij Nieuws van de Dag wordt het voorstel besproken.

Gemeenten krijgen volgens VVD'er Michon-Derkzen vaak te maken met berichten die tot geweld leiden, maar hebben op dit moment geen wettelijk middel om vooraf in te grijpen. “De burgemeester heeft nu eigenlijk geen middelen in handen om dit probleem tegen te gaan”, zegt zij. “Je wilt dit soort problemen tegengaan door alle ellende voor te zijn.” Met het voorstel zouden burgemeesters kunnen eisen dat iemand een opruiend bericht verwijdert, op straffe van een dwangsom.

'Niet voor meningen weghalen'

De steun onder burgemeesters is groot, maar niet iedereen is enthousiast. Organisaties als Amnesty International en Bits of Freedom waarschuwen dat dit plan een bedreiging kan vormen voor de vrijheid van meningsuiting. Ook journalist Wierd Duk uit zijn zorgen in Nieuws van de Dag. Hij vreest dat vooral mensen met een rechtse mening het moeten ontgelden: “In Engeland zie je dat nu al gebeuren. Die mensen krijgen dan de politie aan de deur en zitten weken vast.”

Het wetsvoorstel is volgens de initiatiefnemer enkel bedoeld om rellen te voorkomen. “Het is niet de bedoeling dat de gemeente straks meningen die zij niet leuk vinden weg kunnen halen”, benadrukt Michon-Derkzen. Toch blijven er zorgen over hoe deze grens bewaakt gaat worden.

Ingegrepen door burgemeester

Een ander probleem zit in de uitvoering. Het wetsvoorstel richt zich alleen op openbare berichten. Groepsapps zoals WhatsApp vallen er niet onder. Alleen als een persoon een bericht op 'openbaar' zet, kan er worden ingegrepen door de burgemeester.

Daarnaast is het nog maar de vraag hoe je de afzender kunt achterhalen. “We weten dan dus niet wie het heeft gepost”, zegt misdaadverslaggever Alberto Stegeman bij Nieuws van de Dag. “Iedereen kan maar van alles plaatsen.”

Bekijk het hele gesprek in de studio in de video bovenaan.