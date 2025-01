PSV en Feyenoord treffen mogelijk elkaar in volgende ronde Champions League

PSV en Feyenoord treffen elkaar mogelijk in de tussenronde van de Champions League. Dat is het gevolg van de uitslagen tijdens de achtste en laatste speelronde in het hoofdtoernooi.

PSV versloeg Liverpool met 3-2 en eindigde als veertiende. Feyenoord zakte na een nederlaag van 6-1 bij Lille terug naar de negentiende positie.

De nummers 13 en 14 loten vrijdag in het Zwitserse Nyon tegen de nummers 19 en 20. De mogelijke andere opponent van PSV is Juventus. Als Feyenoord bij de loting PSV ontloopt is AC Milan de opponent in de tussenronde. De heenwedstrijd van tussenronde wordt gespeeld op 11 en 12 februari en de returns op 18 en 19 februari.

ANP