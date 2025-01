PSV klopt Liverpool (3-2) en plaatst zich voor tussenronde Champions League

PSV heeft zich geplaatst voor de tussenronde van de Champions League. Het elftal van trainer Peter Bosz won voor eigen publiek met 3-2 van Liverpool en eindigde daardoor ruimschoots in de top 24 van het hoofdtoernooi.

Liverpool had zich al verzekerd van een plek in de achtste finales en trad aan met een sterk verzwakt elftal. Cody Gakpo was een van de weinige vaste krachten die wel waren meegereisd naar Nederland. De oud-PSV'er opende de score na een klein half uur spelen uit een strafschop.

Johan Bakayoko maakte in de 35e minuut op fraaie wijze gelijk door twee verdedigers uit te kappen en in de hoek raak te schieten: 1-1. Ook de andere doelpunten vielen nog voor rust. Harvey Elliott zette Liverpool weer op voorsprong, waarna Ismael Saibari en Ricardo Pepi PSV aan de leiding brachten. Na rust bleven treffers uit. Liverpool-speler Amara Nallo kreeg rood.

De loting voor de tussenronde is vrijdag.

ANP