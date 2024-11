PSV doet na noodzakelijke zege op Girona weer mee in Champions League

PSV heeft in de Champions League een noodzakelijke zege geboekt. De Eindhovenaren versloegen Girona met 4-0 en liggen daarmee weer op schema voor een plek bij de beste 24 clubs in het hoofdtoernooi. Na een nederlaag tegen Juventus (3-1) en een gelijkspel tegen Sporting Portugal (1-1) en Paris Saint-Germain (1-1) was het pas de eerste overwinning voor PSV, dat over drie weken in het thuisduel met Sjachtar Donetsk een tweede zege hoopt bij te schrijven.

Met de winstpartij op Girona herstelde PSV zich van de nederlaag bij Ajax in de Eredivisie (3-2) van zaterdag. Trainer Peter Bosz slachtofferde middenvelder Ismael Saibari. De Braziliaan Mauro Júnior kreeg tegen de Spanjaarden de voorkeur. Malik Tillman en Guus Til behielden hun basisplaatsen wel op het middenveld. Tillman kreeg na het duel met Ajax, net als Saibari, de nodige kritiek. De Amerikaan stond met balverlies aan de basis van de winnende treffer van de Amsterdammers.

Tillman revancheerde zich in het Philips-stadion. De eerste kansen waren nog wel voor Girona. Op aangeven van Donny van de Beek had Bojan Miovski de bal in de achtste minuut van dichtbij voor het inschieten, maar keeper Walter Benítez redde met zijn schouder.

Na een verre ingooi van Tillman werkte centrale verdediger Ryan Flamingo de bal, na een kwartier voetballen, via een speler van Girona in het doel (1-0).

PSV nam na die treffer het duel in handen. Tillman zelf zorgde in de 33e minuut voor het tweede doelpunt. Vanaf de linkerkant liep de middenvelder het strafschopgebied van Girona in, waar hij niet werd aangepakt. Tillman verraste keeper Paulo Gazzaniga met een schot in de korte hoek.

Girona speelt met man minder

Na rust stond Tillman met een fraaie balaanname en assist bijna aan de basis van een derde doelpunt. Luuk de Jong schoot de bal echter tegen de paal. Girona moest vanaf de 55e minuut verder met een man minder na een tweede gele kaart voor aanvoerder Arnau Martínez. Kort daarna verliet Noa Lang het veld met een blessure aan het bovenbeen. Invaller Saibari scoorde een kwartier voor tijd, maar die treffer werd om onduidelijke reden afgekeurd. Johan Bakayoko had vervolgens wel succes (3-0) en de Tsjech Ladislav Krejčí passeerde zijn eigen keeper (4-0).

