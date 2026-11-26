Jade Groenewoud heeft de eerste marathon op natuurijs van het seizoen gewonnen. De schaatsster van Royal A-ware was de beste in de sprint van een kopgroep van zes. Eline Cox werd tweede, Paula Konijn derde. Judith Krabbenborg, die dinsdag het werelduurrecord op natuurijs verbeterde in Winterswijk, werd zesde.

De kopgroep van zes ontstond op ruim tien rondes van het eind in de wedstrijd over tachtig rondes. Nadat de rest van het peloton had afgesprint voor plek 7, konden de zes beste vrouwen het onderling uitmaken voor de overwinning. Jade Groenewoud overtuigde in de eindsprint.

Marijke Groenewoud, ploeggenoot van Jade Groenewoud en veelwinnaar in het marathonschaatsen, was er niet bij omdat ze op trainingskamp is.

Bij de mannen

Bij de mannen won Christian Haasjes. De schaatser van De Haan Westerhoff versloeg Harm Visser en Jan Hamers donderdagavond op de natuurijsbaan van Winterswijk.

Het drietal had een ronde voorsprong gepakt op de rest van het peloton en mocht in een sprint uitmaken wie de eerste natuurijsmarathon van het seizoen zou winnen. Visser ging lang aan de leiding in de sprint, maar hij werd op het laatste rechte stuk voorbijgestoken door Haasjes.