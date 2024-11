Helaas! Nederland moet winst Davis Cup laten aan Italië

Het is de Nederlandse tennissers niet gelukt voor het eerst de Davis Cup te winnen. In de tweede wedstrijd van de eindstrijd tegen Italië bleef een stunt van Tallon Griekspoor uit tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. De Italiaan won met 7-6 (2) 6-2.

Door de zege van Sinner kwamen de Italianen op een 2-0-voorsprong. Eerder op de dag moest Botic van de Zandschulp met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in Matteo Berrettini.

De 23-jarige Sinner bekroonde met de titelprolongatie in de Davis Cup een sterk seizoen. In aanloop naar de Davis Cup Finals was hij de beste op de ATP Finals en hij schreef in 2024 ook de Australian Open en de US Open op zijn naam.

Nederland stond voor het eerst in de eindstrijd van het landentoernooi. In 2001 reikte Oranje tot de laatste vier. 23 jaar geleden verloor Nederland in Rotterdam met 3-2 van de uiteindelijke winnaar Frankrijk. De Davis Cup heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. De beste acht landen werken de slotfase in een week af op dezelfde locatie.

ANP/Hart van Nederland