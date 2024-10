Tennislegende en Gravelkoning Rafael Nadal (38) kondigt afscheid aan

Tennislegende en gravelkoning, Rafael Nadal, zet na een indrukwekkende carrière een punt achter zijn loopbaan. De 38-jarige Spanjaard kondigde aan dat hij na de Davis Cup Finals in november in Málaga definitief stopt met professioneel tennis. Spanje speelt daar op dinsdag 19 november in de kwartfinale tegen Nederland, wat mogelijk zijn laatste officiële wedstrijd kan worden.

Nadal heeft in zijn carrière maar liefst 22 grandslamtitels gewonnen, waarmee hij een van de grootste tennissers ooit is. Ondanks zijn successen werd hij de laatste jaren geplaagd door hardnekkige blessures. Sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024, waar hij in de tweede ronde verloor van Novak Djokovic, heeft hij geen grote wedstrijden meer gespeeld.

Blessures

De fysieke problemen eisten hun tol, en zijn positie op de wereldranglijst zakte drastisch. Waar Nadal ooit de eerste plaats stevig in handen had, staat hij nu op een bescheiden 158e plek. Toch blijft zijn nalatenschap in de tennissport onmiskenbaar, met fans over de hele wereld die hem als een icoon zien. Op gravel was hij jarenlang bijna niet te kloppen (won Roland Garros 14 keer) en kreeg hij de bijnaam 'De gravelkoning'.

Grand Slam-titels Nadal In totaal wist hij alle vier de Grand Slams minimaal twee keer te winnen. Op het Franse Roland Garros is hij nog ongeëvenaard in het aantal titels, daar won hij maar liefst 14 keer. Australian Open: 2009 en 2022 Roland Garros: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 Wimbledon: 2008 en 2010 US Open: 2010, 2013, 2017 en 2019

Zijn besluit om te stoppen komt niet geheel onverwacht, gezien de lange pauze die hij nam na zijn verlies in Parijs. Veel tennisliefhebbers hoopten nog op een comeback, maar Nadal zelf geeft aan dat zijn lichaam niet meer herstelt zoals voorheen.

Afscheid

Nadal's laatste wedstrijden tijdens de Davis Cup Finals zullen ongetwijfeld in het teken staan van zijn afscheid van de sport, en vooral de kwartfinale tegen Nederland wordt door fans van beide landen met spanning tegemoet gezien.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP