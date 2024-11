Nederlandse tennissers verslaan Duitsland en staan voor het eerst in finale Davis Cup

Historisch! De Nederlandse tennissers hebben voor het eerst de finale van de Davis Cup gehaald. Het team van captain Paul Haarhuis won in het Spaanse Málaga in de halve finales van Duitsland.

Botic van de Zandschulp veroverde het eerste punt na een zege in drie sets op Daniel Altmaier (6-4 6-7 (12) 6-3), Tallon Griekspoor scoorde het tweede punt door Jan-Lennard Struff in drie sets te verslaan (6-7 (4) 7-5 6-4. Door de winst in beide enkelspelen was een dubbelspel niet meer nodig.

Nederland reikte 23 jaar geleden, in 2001, ook tot de halve eindstrijd van het landentoernooi. Toen was Frankrijk met 3-2 te sterk. De tegenstander in de finale komt uit de andere halve finale, die op zaterdag wordt afgewerkt en gaat tussen titelverdediger Italië en Australië.

Sterke eerste set

De Nederlanders zorgden dinsdag al voor een daverende verrassing door gastland Spanje met 2-1 te verslaan in de kwartfinale. Door de uitschakeling van Spanje kwam er een einde aan de carrière van tennisvedette Rafael Nadal, die in de eerste partij verloor van Van de Zandschulp.

Van de Zandschulp speelde tegen Altmaier een sterke eerste set waarin hij toesloeg met een break bij een stand van 4-4 om 5-4 voor te komen. Hij serveerde de set vervolgens uit. In het tweede bedrijf bleef Van de Zandschulp de betere en kreeg hij kansen om 5-2 voor te komen, maar Altmaier wist op wonderbaarlijke wijze terug te komen in de set. Het werd een tiebreak en daarin verspeelde Van de Zandschulp vijf matchpoints.

In de derde set waren de spelers weer aan elkaar gewaagd, maar Van de Zandschulp wist door te drukken met een cruciale break om op 5-3 te komen. De wedstrijd uitserveren bleek tegen de stugge Altmaier nog niet zo eenvoudig. Na een lange game lukte het Van de Zandschulp op zijn tiende wedstrijdpunt.

Finaleplaats

Griekspoor won al zijn servicegames in de eerste set en gunde Struff geen enkel breakpoint. De Duitser deed echter hetzelfde, waardoor een tiebreak volgde. Die won Struff met 7-4. In de tweede set wist Struff voor het eerst breakpoints te bemachtigen. Griekspoor werkte ze weg en bleef zodoende in de set. Bij 5-5 won de Nederlander zelf de opslagbeurt van Struff en kwam 6-5 voor. Hij serveerde de set uit (7-5).

In de derde en beslissende set brak Griekspoor meteen en liep uit naar 3-1. De Nederlandse nummer 40 van de wereld hield mede dankzij sterk serveren de controle, won de set met 6-4 en zorgde daarmee voor de historische finaleplaats.

