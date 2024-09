Nederlandse tennissers door naar volgende ronde in Davis Cup

De Nederlandse tennissers hebben zich in Bologna geplaatst voor de knock-outfase van de Davis Cup Finals. Nadat Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hun enkelpartijen hadden verloren, zorgde het Nederlandse dubbel voor de benodigde zege. Van de Zandschulp en Wesley Koolhof wonnen in twee sets van Simone Bolelli en Andrea Vavassori: 7-6 (6) 7-5.

Nederland moest een van de drie partijen tegen Italië winnen om de knock-outfase van de Davis Cup Finals te bereiken. Met de zege is het team als nummer 2 in de groep achter Italië door naar de laatste acht in de Davis Cup Finals. Nederland had de eerste groepswedstrijd met 2-1 verloren van België en de tweede wedstrijd met 2-1 gewonnen van Brazilië. Die knock-outfase wordt later in het jaar in Málaga gespeeld.