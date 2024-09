Nederland verslaat Brazilië in Davis Cup door zege in dubbelspel

Nederland heeft het tweede groepsduel in de Davis Cup Finals gewonnen van Brazilië. Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp bezorgden de ploeg van teamcaptain Paul Haarhuis in de dubbel het beslissende punt. Ze versloegen in Bologna in twee sets Rafael Matos en Marcelo Melo: 6-4 7-6 (5).

Van de Zandschulp had eerder op de dag de eerste partij verloren van João Fonseca. Tallon Griekspoor trok daarna de stand gelijk door een overwinning op Thiago Monteiro.

Nederland had dinsdag het eerste groepsduel met 2-1 verloren van België. Zondag treft het team van Haarhuis nog gastland Italië, dat vrijdag eerst nog tegen België speelt. De beste twee landen van de groep gaan door naar de knock-outfase van de Davis Cup Finals, later dit jaar in het Spaanse Málaga.

Tegen winnaar Wimbledon en Roland Garros

Van de Zandschulp moest zich herpakken na de nederlaag tegen Fonseca en begon met Koolhof goed in de dubbel. Op 3-3 in de eerste set won het duo de opslagbeurt van de Brazilianen. Twee games later kregen ze al drie setpoints, maar konden die niet verzilveren. Op de eigen opslag van Van de Zandschulp moesten ze eerst een breakpoint wegwerken en sloegen daarna op het zesde setpoint alsnog toe.

In de tweede set kwamen Koolhof en Van de Zandschulp opnieuw een break voor. Maar Matos en de 40-jarige Melo, die met andere dubbelpartners Roland Garros en Wimbledon won, trokken de stand gelijk op 4-4. In de tiebreak van de tweede set kwam Brazilië op 2-0, maar dankzij drie missers van Melo kwam het Nederlandse team weer voor. Op 6-5 kregen Koolhof en Van de Zandschulp het eerste matchpoint, maar wel op de opslag van de Brazilianen. Koolhof maakte het met een volley aan het net af.

