Geen nieuwe Nederlandse zege in Tour de France Femmes, Vollering wordt tweede

De Française Pauline Ferrand-Prévot heeft de Tour de France Femmes in stijl gewonnen door ook de slotrit op haar naam te schrijven. De Nederlandse Demi Vollering verzekerde zich net als vorig jaar van de tweede plek in het klassement door de Australische Sarah Gigante te passeren, die in de afsluitende bergrit niet mee kon met de groep favorieten.

Ferrand-Prévot (33) is de eerste Française die voor eigen publiek de belangrijkste wielerkoers voor vrouwen wint. De renster van de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike sloeg zaterdag haar slag door de koninginnenrit op haar naam te schrijven en de concurrentie op minuten achterstand te zetten.

Vollering begon als nummer 3 met een achterstand van ruim drie minuten op Ferrand-Prévot aan de slotrit. Haar doel was vooral nog een podiumplaats veilig te stellen. De winnares van 2023 had vooraf een achterstand van een kleine minuut op nummer 2 Gigante, haar voorsprong op titelhoudster Katarzyna Niewiadoma was 22 seconden.

Demi Vollering is niet alleen wielrenster, maar ook redder in nood als het op dieren aankomt:

1:32 Demi Vollering redt geit uit put

In de slotrit van 124 kilometer naar Châtel Les Portes du Soleil was een versnelling op ruim 6 kilometer van de streep genoeg voor een tweede etappezege van Ferrand-Prévot. Vollering werd tweede.

Hart van Nederland/ANP