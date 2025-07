Wielrenster Marianne Vos wint eerste etappe Tour de France Femmes

Wielrenster Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De 38-jarige Nederlandse van Visma - Lease a Bike was na een rit van een kleine 80 kilometer tussen Vannes en Plumelec de snelste in een sprint heuvelop.

Kimberley Le Court uit Mauritius en de Franse Pauline Ferrand-Prévot, ploeggenote van Vos, werden tweede en derde. In de kortste etappe van de Tour moesten de rensters in de laatste twee plaatselijke rondes drie keer de Côte de Cadoudal over, waarbij de finish boven op de klim lag. Ferrand-Prévot sprong weg in de laatste kilometer. Le Court probeerde haar terug te halen, maar nam zo ook Vos mee. De routinier maakte daarna het werk van haar ploeg af.

Valpartij

Nog voor het officiële begin van de eerste etappe ging een tiental renners onderuit. Na de vertraagde start reed de Nederlandse Maud Rijnbeek samen met de Italiaanse Laura Tomasi een tijd voor het peloton uit. Rijnbeek werd na bijna 30 kilometer als laatste teruggehaald.

In aanloop naar de eerste passage op de Côte de Cadoudal, waar ook de tussensprint lag, gingen opnieuw enkele rensters onderuit. De Duitse Liane Lippert en de Spaanse Margarita García behoorden tot de slachtoffers. De Zwitserse toprenster Marlen Reusser, die niet fit oogde, passeerde even later al op grote achterstand voor de eerste keer de streep. Even later werd ze de eerste uitvalster van de Tour.

Meerdere aanvallen

Meerdere rensters probeerden in de slotfase weg te rijden, maar niemand kreeg de ruimte tot de poging van Ferrand-Prévot. De Poolse Katarzyna Niewiadoma en Demi Vollering, de eindwinnaressen van de laatste twee Tours, werden respectievelijk vierde en vijfde.

De vierde editie van de Franse rittenkoers in de huidige vorm telt negen etappes en eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Les Portes du Soleil. Annemiek van Vleuten won de eerste editie in 2022. Vollering eindigde vorig jaar als tweede op 4 seconden van Niewiadoma.