Jong geitje uit Griekse put gered door wielrenster Demi Vollering

Tijdens haar vakantie in Griekenland heeft wielrenster Demi Vollering een jong geitje gered. De Nederlandse sportster was aan het wandelen toen ze bij een put kwam waar het diertje in vast zat. Het geitje kon er zelf niet meer uitkomen.

Zonder te twijfelen sprong Vollering de put in om het beestje te bevrijden. Op haar Instagram-pagina schrijft de wielrenster dat er veel vliegen boven de put hingen, en dat ze dacht iets doods aan te treffen. Toen ze dichterbij kwam, zag ze opeens beweging: een klein, mager geitje dat er erg bang uitzag.

Botjes

Het diertje woog bijna niets en was erg zwak. Op de video hierboven is te zien hoe Vollering het geitje uit de put haalt en voorzichtig op de grond zet. “Ik was bang dat hij het niet zou redden, maar gelukkig sprong hij snel weer op en ging op zoek naar zijn vriendjes,” aldus de wielrenster.

Bij nadere inspectie van de put ontdekte ze dat het diertje veel van geluk mag spreken: de bodem lag vol botjes van andere dieren die de val in de put niet kunnen navertellen.