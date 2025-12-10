Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Euforie in Rotterdam: Nederlandse handbalsters overtuigend naar halve finale

Euforie in Rotterdam: Nederlandse handbalsters overtuigend naar halve finale

Sporters

Vandaag, 19:45

Link gekopieerd

De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in eigen land de halve finale bereikt. In Ahoy in Rotterdam versloeg de ploeg van bondscoach Henrik Signell in de kwartfinale Hongarije onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander: 28-23.

Hongarije drong in de openingsfase aan, maar zag de thuisploeg in de tweede helft uitlopen. In de halve finale wacht voor Oranje vrijdag regerend olympisch- en Europees kampioen Noorwegen.

Betere tweede helft

Angela Malestein opende namens Oranje de score met een schot vanuit de rechterhoek. In de eerste helft, waarin Nederland minder makkelijk tot scoren kwam dan in de voorgaande WK-duels, bewees keepster Yara ten Holte opnieuw haar waarde. Met een reeks fraaie reddingen en een goede dekking werden Hongaarse doelpunten voorkomen. Zo hield Nederland lang een kleine voorsprong. Na een moeizame fase bouwde Oranje de score vlak voor rust uit en ging pauzeren met een voorsprong van 14-9.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Na een overtreding op Bo van Wetering in een snelle Nederlandse tegenaanval moest de Hongaarse aanvoerster Katrin Klujber met nog zo'n twintig minuten te spelen het veld met een rode kaart verlaten. Malestein benutte de strafworp voor Nederland. Vlak voor tijd moest ook Kelly Dulfer met rood eraf na haar derde tijdstraf. Dione Housheer, die bij topclub Győri uitkomt in de Hongaarse competitie, werd met 8 doelpunten topscorer.

Vierde keer

Nederland plaatste zich op het WK als groepswinnaar ongeslagen voor de hoofdronde. Daarna sloot het de hoofdronde eveneens als winnaar af door wereldkampioen Frankrijk knap te verslaan. Sinds 1986 is het de vierde keer dat Oranje in de halve finale van het WK staat. Noorwegen slaagde daar tot nu toe vaker in.

Het duel om een finaleplaats is vrijdag in Rotterdam. De finale wordt zondag gespeeld.

Door ANP

Lees ook

Max Verstappen wint slotrace, maar wereldtitel gaat naar Lando Norris
Max Verstappen wint slotrace, maar wereldtitel gaat naar Lando Norris
Dit staat Oranje te wachten op het WK: voetballen met temperaturen tot 40 graden
Dit staat Oranje te wachten op het WK: voetballen met temperaturen tot 40 graden
Dit zijn de tegenstanders van Nederland op het WK
Dit zijn de tegenstanders van Nederland op het WK

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.