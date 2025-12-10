Euforie in Rotterdam: Nederlandse handbalsters overtuigend naar halve finale

De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in eigen land de halve finale bereikt. In Ahoy in Rotterdam versloeg de ploeg van bondscoach Henrik Signell in de kwartfinale Hongarije onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander: 28-23.

Hongarije drong in de openingsfase aan, maar zag de thuisploeg in de tweede helft uitlopen. In de halve finale wacht voor Oranje vrijdag regerend olympisch- en Europees kampioen Noorwegen.

Betere tweede helft

Angela Malestein opende namens Oranje de score met een schot vanuit de rechterhoek. In de eerste helft, waarin Nederland minder makkelijk tot scoren kwam dan in de voorgaande WK-duels, bewees keepster Yara ten Holte opnieuw haar waarde. Met een reeks fraaie reddingen en een goede dekking werden Hongaarse doelpunten voorkomen. Zo hield Nederland lang een kleine voorsprong. Na een moeizame fase bouwde Oranje de score vlak voor rust uit en ging pauzeren met een voorsprong van 14-9.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Na rust kwam de voorsprong niet meer in gevaar. Na een overtreding op Bo van Wetering in een snelle Nederlandse tegenaanval moest de Hongaarse aanvoerster Katrin Klujber met nog zo'n twintig minuten te spelen het veld met een rode kaart verlaten. Malestein benutte de strafworp voor Nederland. Vlak voor tijd moest ook Kelly Dulfer met rood eraf na haar derde tijdstraf. Dione Housheer, die bij topclub Győri uitkomt in de Hongaarse competitie, werd met 8 doelpunten topscorer.

Vierde keer

Nederland plaatste zich op het WK als groepswinnaar ongeslagen voor de hoofdronde. Daarna sloot het de hoofdronde eveneens als winnaar af door wereldkampioen Frankrijk knap te verslaan. Sinds 1986 is het de vierde keer dat Oranje in de halve finale van het WK staat. Noorwegen slaagde daar tot nu toe vaker in.

Het duel om een finaleplaats is vrijdag in Rotterdam. De finale wordt zondag gespeeld.